اليمن .. كبير مراقبي الأمم المتحدة يبدأ مهمّته وسط خروق حوثية

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المناطق - وكالات

قصفت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، مساكن المدنيين في مديرية “حيس” جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن، الاثنين، وذلك في الوقت الذي بدأ رئيس فريق الأمم المتحدة الجنرال الهولندي باتريك كمارت، المكلّف الإشراف على تنفيذ اتفاق الحُديدة، مهمته في المدينة الساحلية، بزيارة إلى مينائها الذي يعتمد عليه ملايين السكان للحصول على الغذاء.

وقال نائب مدير الميناء في المدينة يحيى شرف الدين إنّ كمارت “زار الميناء وتنقّل في أرجائه وشاهد آثار قصف”.

وأضاف في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة فرانس برس “لقد وعدنا المسؤول (كمارت) بأن تنتهي الحرب. قال إن النزاع اليمني كان منسيّاً لسنوات، لكنّ المجتمع الدولي أصبح مصمّماً على إنهائه”.

وبحسب شرف الدين فإن كمارت “شدّد على أهمية تطبيق الاتفاق، وأشار إلى أنه سيزور مناطق خطوط التماس في وقت لاحق”.

ويترّأس الجنرال الهولندي المتقاعد لجنة مشتركة، تضمّ فريقاً من الأمم المتحدة وممثلين عن المتمردين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا.

وانبثقت هذه اللجنة من اتفاق تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر.

وينصّ الاتّفاق على وقف لإطلاق النار في محافظة الحديدة دخل حيّز التنفيذ الثلاثاء الماضي، وعلى انسحاب المتمردين من مينائها بحلول نهاية العام، وعلى انسحاب القوات المقاتلة من الطرفين من مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، بحلول نهاية الأسبوع الأول من 2019.

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