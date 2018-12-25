وزير “العمل” يطالب القطاع الخاص بدفع رواتب مجزية للسعوديين

المناطق - الرياض

دعا المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية القطاع الخاص أن يرتفع بالرواتب بحيث تكون مجزية للسعوديين.

وقال الوزير، خلال حديثه لرجال وسيدات الأعمال في غرفة جازان، إن على القطاع الخاص أن يتأكد أنه عندما يدفع راتبا مجزيا فإن إنتاجية الموظف قد تتضاعف، مضيفا: “هؤلاء في الأخير أبناؤنا وبناتنا، ولما تعطي راتبا قليلا لن يستطيع العامل أن يستمر”.

وأكد أن الوزارة حريصة على تعزيز وتطوير شراكاتها الاستراتيجية مع قطاع الأعمال، لتحفيزه على النمو ورفع معدلات التوطين عبر إيجاد فرص العمل المنتجة والمحفزة لأبناء وبنات المملكة.

وقال الراجحي وفقا لـ”الاقتصادية”، إن الساحة الاقتصادية تجد تفاعلا كبيرا مع حزمة القرارات والموجهات التي تنفذها الوزارة لتصحيح اعتلالات السوق وتعديلها.

وكان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان قد استقبل أمس، وزير العمل والتنمية الاجتماعية والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا.

وبحث المهندس الراجحي الموضوعات ذات العلاقة بعمل فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والإدارات التابعة لها بمنطقة جازان، واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات التابعة لها والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بمنطقة جازان إنفاذا لتوجيهات القيادة بتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والمقيم كغيرها من مناطق هذا الوطن العزيز.