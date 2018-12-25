الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في القبيطة

المناطق - وكالات

حررت قوات الجيش الوطني اليمني الليلة مواقع جديدة، في مديرية القبيطة، شمالي محافظة لحج جنوبي اليمن.

وذكر موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات الجيش شنت هجوماً واسعًا على مواقع تمركز المليشيا شرقي المديرية، حررت على أثره تباب الساقية، والعدن, والأسرى، بالإضافة الى تباب الكرب، ومفرق جبل النبي شعيب، ومفرق الكعبين.

وتواصل قوات الجيش اليمني تقدمها المستمر، وسط انهيارات كبيرة في صفوف المليشيا التي تلوذ بالفرار.

وأسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير أطقم تابعة لها.