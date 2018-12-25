جامعة الجوف تعلن موعد وآلية تسجيل الجداول الدراسية (الحذف والإضافة) للفصل الدراسي الثاني

المناطق - الجوف

أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن موعد وآلية تسجيل الجداول الدراسية ( الحذف والإضافة ) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439 – 1440هـ والذي سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 18–04–1440 هـ ( الساعة 10 صباحاً ) بناء على دفعة

الطالب (السنة التي قبل بها الطالب) حسب الجدول الآتي :

الفترة

الدفعة

اليوم

التاريخ

الوقت

الأولى

دفعة 1435 وما قبل

الثلاثاء

18 – 04 – 1440

10

صباحاً

الثانية

دفعة 1436 وما قبل

الاربعاء

19 – 04 – 1440

10

صباحاً

الثالثة

دفعة 1437 وما قبل

الخميس

20 – 04 – 1440

10

صباحاً

الرابعة

دفعة 1438 وما قبل

السبت

22 – 04 – 1440

10

صباحاً

الخامسة

جميع الدفعات

الاثنين

24 – 04 – 1440

10

صباحاً

ينتهي التسجيل لجميع

الدفعات يوم الخميس 04-05-1440هـ

ودعت جميع الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل وذلك عن

طريق البوابة الإلكترونية للطالب http://edug.ju.edu.sa/ju/init ،

وعلى الطلبة المسجلين متابعة البوابة الإلكترونية لمراجعة جداولهم، وطباعة جداولهم

والانتظام في الدراسة بداية من الأول في الدراسة الأحد الموافق 30-04-1440

هـ.

أما بالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الثاني

من العام 1439 – 1440 هـ والذين لم يتمكنوا من إكمال تسجيل المقررات المتبقية لهم

فقد تم تخصيص صفحة إلكترونية على موقع عمادة القبول والتسجيل لإدخال طلباتهم على

الرابط ( http://dar.ju.edu.sa/reg )

من الفترة 25-04-1440 هـ ولغاية 03-05-1440 هـ ، وسيتم حصر

الطلبات إلكترونياً بالتنسيق مع كلية الطالب المعنية ليتم تنفيذها بعد إغلاق

التسجيل وفق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية

لجامعة الجوف، علماً بأنه لن ينظر بأي طلب يقدم بعد هذه الفترة .

اما بالنسبة لمواعيد

الخدمات الأكاديمية للفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440 هـ والمقدمة من خلال

البوابة الالكترونية لجامعة الجوف فسوف تكون كالتالي :

نوع الخدمة

بداية

نهاية

التحويل من خارج

الجامعة

23 – 04 – 1440

27 – 04 – 1440

التحويل بين الاقسام

والكليات داخل الجامعة

تغيير نوع الدراسة

تغيير مقر الدراسة

طلبات إعادة القيد

للطلبة

المنقطعين عن الدراسة والمفصولين أكاديمياً

تأجيل الدراسة

طلبات الزيارة من خارج

الجامعة

طلبات الزيارة داخل

الجامعة

26 – 04 – 1440

04 – 05 – 1440