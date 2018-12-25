جامعة الجوف تعلن موعد وآلية تسجيل الجداول الدراسية (الحذف والإضافة) للفصل الدراسي الثاني

أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن موعد وآلية تسجيل الجداول الدراسية ( الحذف والإضافة ) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439 – 1440هـ والذي سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 18–04–1440 هـ ( الساعة 10 صباحاً ) بناء على دفعة
الطالب (السنة التي قبل بها الطالب) حسب الجدول الآتي :
الفترة
الدفعة
اليوم
التاريخ
الوقت
الأولى
دفعة 1435 وما قبل
الثلاثاء
18 – 04 – 1440
10
صباحاً
الثانية
دفعة 1436 وما قبل
الاربعاء
19 – 04 – 1440
10
صباحاً
الثالثة
دفعة 1437 وما قبل
الخميس
20 – 04 – 1440
10
صباحاً
الرابعة
دفعة 1438 وما قبل
السبت
22 – 04 – 1440
10
صباحاً
الخامسة
جميع الدفعات
الاثنين
24 – 04 – 1440
10
صباحاً
ينتهي التسجيل لجميع
الدفعات يوم الخميس 04-05-1440هـ
ودعت جميع الطلبة إلى المبادرة بالتسجيل وذلك عن
طريق البوابة الإلكترونية للطالب http://edug.ju.edu.sa/ju/init ،
وعلى الطلبة المسجلين متابعة البوابة الإلكترونية لمراجعة جداولهم، وطباعة جداولهم
والانتظام في الدراسة بداية من الأول في الدراسة الأحد الموافق 30-04-1440
هـ.
أما بالنسبة للطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الثاني
من العام 1439 – 1440 هـ والذين لم يتمكنوا من إكمال تسجيل المقررات المتبقية لهم
فقد تم تخصيص صفحة إلكترونية على موقع عمادة القبول والتسجيل لإدخال طلباتهم على
الرابط ( http://dar.ju.edu.sa/reg )
من الفترة 25-04-1440 هـ ولغاية 03-05-1440 هـ ، وسيتم حصر
الطلبات إلكترونياً بالتنسيق مع كلية الطالب المعنية ليتم تنفيذها بعد إغلاق
التسجيل وفق لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية
لجامعة الجوف، علماً بأنه لن ينظر بأي طلب يقدم بعد هذه الفترة .
اما بالنسبة لمواعيد
الخدمات الأكاديمية للفصل الثاني للعام الجامعي 1439-1440 هـ والمقدمة من خلال
البوابة الالكترونية لجامعة الجوف فسوف تكون كالتالي :
نوع الخدمة
بداية
نهاية
التحويل من خارج
الجامعة
23 – 04 – 1440
27 – 04 – 1440
التحويل بين الاقسام
والكليات داخل الجامعة
تغيير نوع الدراسة
تغيير مقر الدراسة
طلبات إعادة القيد
للطلبة
المنقطعين عن الدراسة والمفصولين أكاديمياً
تأجيل الدراسة
طلبات الزيارة من خارج
الجامعة
طلبات الزيارة داخل
الجامعة
26 – 04 – 1440
04 – 05 – 1440
جامعة الجوف تعلن موعد وآلية تسجيل الجداول الدراسية (الحذف والإضافة) للفصل الدراسي الثاني
أعلنت جامعة الجوف ممثلة بعمادة القبول والتسجيل عن موعد وآلية تسجيل الجداول الدراسية ( الحذف والإضافة ) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1439 – 1440هـ والذي سيبدأ بمشيئة الله يوم الثلاثاء الموافق 18–04–1440 هـ ( الساعة 10 صباحاً ) بناء على دفعة
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