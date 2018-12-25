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برج الخرج يستهوي زوار جناح الخرج بالجنادر

برج الخرج يستهوي زوار جناح الخرج بالجنادر

محليات

برج الخرج يستهوي زوار جناح الخرج بالجنادر

برج الخرج يستهوي زوار جناح الخرج بالجنادر
http://almnatiq.net/?p=672494
المناطق - الجنادرية

خطفت عدسات كاميرات زوار جناح محافظة الخرج ، مجسم (برج الخرج) الذي صمم بارتفاع 24 مترا ، بتصميم هندسي دقيق محاكيا البرج الحقيقي بالمحافظة ، أبرز معالم الخرج وأشهرها .
برج الخرج تم انشاؤه عام 1399 هـ بارتفاع يبلغ 104 م ، وبخمس طوابق ، مجهز بمطاعم ومقاهي وصالات احتفالات ، وشمله تطوير بلدية الخرج ليصبح واحدا من أكبر المسارح بالمملكة, وأضافت البلدية ساحة شهداء الواجب التي افتتحها سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر عام 1437 بمساحة 5000 م2 .
وقد أبدى زوار جناح الخرج إعجابهم بالبرج الذي تلونه ألوان طبيعة الخرج ليلا وأصبح من المعالم الأساسية للمهرجان, حيث تشاهد إضاءة البرج من الطريق الرئيسي وعلامة فارقة للدلالة على لجناح الخرج.
الجدير بالذكر أن مشاركة محافظة الخرج تأتي لإبراز الموروث الثقافي والتاريخي للمحافظة, ودشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, وتعتبر أول القرى للزوار عند البوابة 3.

 

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