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بلدية محافظة بلقرن تدشن معرضها بقرية عسير بالجنادرية ٣٣

بلدية محافظة بلقرن تدشن معرضها بقرية عسير بالجنادرية ٣٣

منطقة عسير
نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية

نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية

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مُسنة في “الجنادرية 33” تصنع أكبر علم من “السدو”

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برج الخرج يستهوي زوار جناح الخرج بالجنادر

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محليات

نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية

نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية
http://almnatiq.net/?p=672499
المناطق - عسير

‏زار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة الليلة الماضية معرض الأسر المنتجة من الحرفيين والحرفيات التابع لجمعية البر بأبها بقرية عسير بالجنادرية 33 حيث اطلع سموه على معروضات الأسر المنتجة من حرف ومشغولات تراثية ومحلية تمتاز بها المنطقة كما زار سموه جناح ” بر أبها ” المخصص هذا العام لبرنامج ( وجه الخير منصور ) وهو البرنامج الخيري للأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز رحمه الله لهذا العام والذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بحضور سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه .
وكان في استقبال سموه الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أمين عام جمعية البر بأبها الذي شكر لسموه هذه الزيارة الكريمة .

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