بلدية محافظة بلقرن تدشن معرضها بقرية عسير بالجنادرية ٣٣

المناطق - عسير

دشنت بلدية محافظة بلقرن للعام الثاني معرضها بقصر الحجر بقرية عسير بالجنادرية 33 حيث يحتوي المعرض على أهم مشاريع ومنجزات البلدية والتي تم افتتاحها خلال هذا العام ٢٠١٨ كما تضمن المعرض ركن خاص بنظام بلدي الذي تحتوي على العديد من الخدمات البلدية الالكترونيه واهم مشاركات البلدية المجتمعية وتطبيق مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ووفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ كمبادرة معالجة التشوه البصري ومبادرة برنامج غذاؤكم أمانة والتي اطلقها معالي وزير الشئون البلدية والقروية وبمتابعه من قبل أمين منطقة عسير الدكتور / وليد الحميدي

كما ذكر رئيس بلدية محافظة بلقرن /المهندس عبدالله بن عائض آل دلبوح ان المعرض اشتمل على عدد من اللوحات والمجسمات التي تحكي التنمية والتطور في المنطقة وذلك عبر المشاريع الخدمية والبلدية التي تقدمها البلدية فيما دعى زوار مهرجان الجنادرية زيارة معرض البلدية خلال فترة المهرجان للإطلاع على انجازات البلدية والأعمال التي تم تنفيذها وآلية التنفيذ لمبادرات الوزارة .