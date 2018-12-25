احدث الأخبار

بلدية محافظة بلقرن تدشن معرضها بقرية عسير بالجنادرية ٣٣
منطقة عسير
 نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية
محليات
 مُسنة في “الجنادرية 33” تصنع أكبر علم من “السدو”
محليات
 برج الخرج يستهوي زوار جناح الخرج بالجنادر
محليات
 جامعة الجوف تعلن موعد وآلية تسجيل الجداول الدراسية (الحذف والإضافة) للفصل الدراسي الثاني
منطقة الجوف
 شركة تأمين تحذر من سائقي هذه السيارات
أبرز المواد
 “نوكيا” تعود بقوة وتطلق هاتفا بـ 5 كاميرات بدقة عالية وتقنية ثلاثية الأبعاد
أبرز المواد
 الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في القبيطة
أبرز المواد
 وزير “العمل” يطالب القطاع الخاص بدفع رواتب مجزية للسعوديين
أبرز المواد
 اليمن .. كبير مراقبي الأمم المتحدة يبدأ مهمّته وسط خروق حوثية
أبرز المواد
 جنبلاط يفاجئ متابعيه بزيّ كهنوتي.. ويضرب عصفورين بحجر واحد
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يقدم تعازيه لذوي القاضي “العجلان”
منطقة مكة المكرمة
بلدية محافظة بلقرن تدشن معرضها بقرية عسير بالجنادرية ٣٣

بلدية محافظة بلقرن تدشن معرضها بقرية عسير بالجنادرية ٣٣

منطقة عسير
نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية

نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية

محليات
مُسنة في “الجنادرية 33” تصنع أكبر علم من “السدو”

مُسنة في “الجنادرية 33” تصنع أكبر علم من “السدو”

محليات
برج الخرج يستهوي زوار جناح الخرج بالجنادر

برج الخرج يستهوي زوار جناح الخرج بالجنادر

محليات

بلدية محافظة بلقرن تدشن معرضها بقرية عسير بالجنادرية ٣٣

بلدية محافظة بلقرن تدشن معرضها بقرية عسير بالجنادرية ٣٣
http://almnatiq.net/?p=672500
المناطق - عسير

دشنت بلدية محافظة بلقرن للعام الثاني معرضها بقصر الحجر بقرية عسير بالجنادرية 33 حيث يحتوي المعرض على أهم مشاريع ومنجزات البلدية والتي تم افتتاحها خلال هذا العام ٢٠١٨ كما تضمن المعرض ركن خاص بنظام بلدي الذي تحتوي على العديد من الخدمات البلدية الالكترونيه واهم مشاركات البلدية المجتمعية وتطبيق مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ووفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ كمبادرة معالجة التشوه البصري ومبادرة برنامج غذاؤكم أمانة والتي اطلقها معالي وزير الشئون البلدية والقروية وبمتابعه من قبل أمين منطقة عسير الدكتور / وليد الحميدي
كما ذكر رئيس بلدية محافظة بلقرن /المهندس عبدالله بن عائض آل دلبوح ان المعرض اشتمل على عدد من اللوحات والمجسمات التي تحكي التنمية والتطور في المنطقة وذلك عبر المشاريع الخدمية والبلدية التي تقدمها البلدية فيما دعى زوار مهرجان الجنادرية زيارة معرض البلدية خلال فترة المهرجان للإطلاع على انجازات البلدية والأعمال التي تم تنفيذها وآلية التنفيذ لمبادرات الوزارة .

روابط ذات صلة

نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية

نائب أمير المدينة المنورة يزور معرض” بر أبها ” بالجنادرية
تعليم عسير الثالث إعلاميا على مستوى المملكة

تعليم عسير الثالث إعلاميا على مستوى المملكة
أكثر من 40 اتفاقية وشراكة نفذها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد

أكثر من 40 اتفاقية وشراكة نفذها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*