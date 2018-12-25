هطول أمطار رعدية في عسير والباحة وجازان والطائف

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http://almnatiq.net/?p=672509
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ارتفاعًا في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة مع رياح جنوبية معتدلة وسماء غائمة جزئيًا على شمال وغرب ووسط المملكة، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير والباحة وجازان والطائف.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.

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