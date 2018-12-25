اتهام طبيبة بخلع فك سيدة.. بدلًا عن ضرس العقل بـ”الطائف”.. هذا ما فعلته لإخفاء فعلتها!

المناطق_الطائف

أسفرت محاولة فاشلة لخلع ضرس العقل لسيدة في الطائف عن تمزق وخلع في الفك طبقا لما أوضحه زوج المريضة، وشكّلت الشؤون الصحية بالمحافظة لجنة تحقيق للوقوف على الشكوى المقدمة من الزوج ضد مستوصف طبي خاص.

أشعة بانوراما

وفي التفاصيل قال محمد صالح الحارثي، إن زوجته شكت في يوم الأربعاء الماضي من ألم في ضرس العقل الخلفي بالجهة اليمنى، وتوجه بها إلى مستوصف أهلي، وطلبت الطبيبة إخضاعها إلى أشعة بانوراما وحقنها بالبنج قبل أن تأخذ بآلة الخلع وتكسر السن، بحسب “عكاظ”.

ويضيف الحارثي أنه لم يكن يعلم ما يجري إذ عمدت الطبيبة على تغطية السن المكسورة بقطعة شاش لإخفاء فعلتها ثم إجراء عمليات حشو تجميلية في سن مجاورة لم تكن أصلا في موضع علاج أو شكوى، وسدد مقابل ذلك مبلغ 730 ريالًا.

مراجعتها في اليوم التالي

وتابع، أن الطبيبة طلبت من زوجته مراجعتها في اليوم التالي لخلع ضرس العقل وبعد وصولها إلى المنزل شعرت بآلام في الأذن وصداع حاد، فاضطرت لمراجعة الجراح في ذات المستوصف دون طائل، ما اضطره إلى مراجعة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي وعرض الحالة على استشاري الفكين، وتبين أن تاج ضرس العقل تعرض للكسر والتمزق.

وفي نفس السياق أوضح المتحدث باسم صحة الطائف عبدالهادي الربيعي أنه تم التواصل مع الشاكي وتم إرسال فريق للوقوف على الوضع داخل المستوصف وإحالة الملف للتحقيق.