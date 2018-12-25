الحوثي يعترف بمقتل 12 قياديا في غارة للتحالف

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اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، بمقتل 12 من قياداتها في غارة جوية لمقاتلات التحالف، في مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرقي صنعاء.

وقال القيادي الحوثي، حزام عاصم، في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، إن 12 من مسلحي الجماعة قتلوا بينهم شقيقة القيادي محمد عبدالله فرحان عاصم، في غارة جوية لمقاتلات التحالف على دورية عسكرية كانت تقلهم.

وأكد مصدر قبلي، في تصريحات لقناة العربية، مصرع القيادي الحوثي زايد حازب، ونزار المانعي، والمشرف صالح عبدالله عامر، والمشرف علي طواف، وعلي البهلولي، ومحمد عاصم، وهو نجل القيادي حزام عاصم، واثنين من قرية السر و4 آخرين لم يتم التعرف عليهم، في الغارة.

وأوضح أن القتلى الحوثيين كانوا في مهمة الإشراف على تعزيزات لجبهة صرواح واستدعتهم الميليشيا لهذه المهمة من جبهة نهم.

وتكبدت ميليشيات الحوثي الانقلابية خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية في محاولات انتحارية نفذتها لتحقيق اختراق ميداني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب، غير ان قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف العربي افشلت كل محاولاتها وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن تكبدت خسائر كبيرة في العدد والعدة، بحسب تصريح الناطق باسم الجيش اليمني، العميد عبده مجلي.

وأوضح مجلي، أن قوات الجيش الوطني تسيطر على 80 % من مساحة مديرية صرواح الجغرافية (اخر معاقل تواجد ميليشيات الحوثي في مأرب شرق صنعاء).