استبعاد الحبسي من تشكيلة سلطنة عمان في كأس آسيا

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب العُماني استبعاد حارس الفريق علي الحبسي من التشكيلة التي ستشارك في كأس آسيا لكرة القدم التي تستضيفها الإمارات للإصابة.

وقال حساب الاتحاد العُماني على تويتر: قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني خروج علي الحبسي حارس المنتخب من القائمة المشاركة في كأس آسيا 2019 في الإمارات، على خلفية نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها في أبوظبي”.

وأضاف الحساب: “أعلن الجهاز الطبي للمنتخب أن الحبسي أصيب بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة الفخذ اليسرى يستوجب العلاج لمدة 3 أسابيع، ما يعني صعوبة مشاركته في البطولة”.

وأصيب الحبسي خلال فوز فريقه الهلال 4-3 على الأهلي، في مباراة قمة بالدوري المحلي.