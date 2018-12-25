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هذه العلامات تنذر بإدمان طفلك الكمبيوتر!

هذه العلامات تنذر بإدمان طفلك الكمبيوتر!
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قال الدكتور إنجو شبيتسوك فون بريسينسكي إن أعراض إدمان الأطفال الكمبيوتر تشبه أعراض إدمان المخدرات والكحول، وهي تتمثل في القلق والتوتر وسرعة الاستثارة واضطرابات النوم وأعراض الانسحاب، التي تظهر عند الامتناع عن الجلوس أمام الكمبيوتر.

وأضاف عضو الرابطة الألمانية لطب نفس الأطفال والمراهقين والأمراض النفسجسدية والعلاج النفسي أنه ينبغي أن يدق الآباء ناقوس الخطر أيضاً إذا لاحظوا أن طفلهم صار يقضي قليلاً من وقت فراغه مع أصدقائه ويفضل الجلوس بمفرده أمام شاشة الكمبيوتر.

ومن المؤشرات الأخرى الدالة على إدمان الكمبيوتر تدهور مستوى التحصيل الدراسي للطفل وفقدانه الاهتمام بتكوين صداقات خارج العالم الافتراضي وكذلك شعوره بأن أصدقائه وأفراد أسرته لم يعودوا يفهمونه.

وأردف الطبيب الألماني أن انشغال الطفل المتزايد بالعالم الافتراضي قد يُعيقه عن أداء مهام الحياة اليومية، مشيراً إلى أن الأطفال، الذين يعانون من الفوبيا الاجتماعية أو التوحد أكثر عُرضة للإصابة بإدمان الكمبيوتر.

وينصح بريسينسكي الآباء باصطحاب طفلهم، الذي تظهر عليه أعراض إدمان الكمبيوتر، إلى طبيب نفسي متخصص في طب نفس الأطفال والمراهقين لمساعدته.

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