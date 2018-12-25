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“الإسكان”: تعلن فتح باب الحجز لوحدات سكنية في مشروع “سهيل الرياض” بقسط ميسر يبدأ من 1200ريال

“الإسكان”: تعلن فتح باب الحجز لوحدات سكنية في مشروع “سهيل الرياض” بقسط ميسر يبدأ من 1200ريال
http://almnatiq.net/?p=672534
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الاثنين، عن مشروع جديد أطلقت عليه اسم “سهيل الرياض”.
وأفادت الوزارة أن المشروع سيُشيد على مساحة تمتد لأكثر من مليون ونصف المليون متر مربع وسيضم كافة الخدمات التي تغطي احتياج ساكني الحي. لافتة إلى أنه تم إعداد المطلوب للحجز والمعاينة لأكثر من 3,800 وحدة سكنية متنوعة.
وأوضحت الوزارة أن قيمة الفيلا تبدأ من 601300 ريال، بقسط قدره 2004 ريالات، ثم التاون هاوس وتبدأ من 511900 ريال، بقسط شهري قدره 1706 ريالا.
وأضافت ” الوزارة ” : الشقق يبدأ سعرها من 368100 ريال، وقسط شهري 1227 ريالا.

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