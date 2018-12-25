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بالفيديو.. القصبي يعلق على ظاهرة إغلاق المحلات في الشوارع الرئيسية وكثير من الشقق فاضية .. وهذا ما قاله عن الرسوم!
http://almnatiq.net/?p=672535
المناطق_الرياض

رد ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، – خلال استضافته في برنامج في الصورة المذاع على قناة خليجية – على سؤال عبدالعزيز العجلان نائب رئيس غرفة الرياض الأسبق في ملتقى الميزانية حول سبب إغلاق المحلات.

إغلاق محلات وتسريح الموظفين
وعُرض خلال البرنامج مداخلة قديمة لـ “عبدالعزيز العجلان”، قال خلالها : ” أولا شعرت بالسعادة عندما سمعت من وزير التخطيط أن النمو وصل إلى 2% ونتمنى أن يصل إلى 3% عام 2019 لكن عندما نذهب إلى الواقع نجد أن المحلات الآن في الشوارع الرئيسية معروضة للإيجار والعديد من الشقق التي يمتلكها متوسطي الدخل وليس كبار العقاريين أكثرها الآن خالية والعديد من الشركات صغيرة الحجم تغلق أبوابها والعديد الشركات تسرح الموظفين السعوديين”. وطالب بتوضيح الأمر والعلاقة بين ما يسمعه من أرقام وما يراه في الشارع.

الانكماش وانخفاض معدل الاستهلاك
وقال ” الوزير” أعتقد أن جزء من كلامه صحيح لكن الجزء الذي أريد توضيحه حتى ننظر للأمور بواقعية أننا مرينا بفترة انكماش اقتصادي وتغيير نمط التجارة مثل التجارة الإلكترونية.
وأضاف: ليس من الإنصاف أن ننسب كل الخروج إلى الرسوم هذا غير صحيح” وتابع: قد تكون الرسوم سببت ألم أو أثرت على القطاع الخاص ولكنها ليست السبب الوحيد الذي أدى لإغلاق المحلات ” مشيرا إلى أن هناك أسباب عديدة منها الانكماش وانخفاض معدل الاستهلاك ووجود نمط تجاري إلكتروني جديد.

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