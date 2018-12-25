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ترامب يغرد: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض!

ترامب يغرد: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض!
http://almnatiq.net/?p=672543
المناطق_وكالات

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شعوره بالأسف على نفسه في الخلاف مع الديمقراطيين بشأن تمويل بناء الجدار الأمني الفاصل على الحدود مع المكسيك، ما أدخل الحكومة في إغلاق جزئي.
وكتب ترامب في تغريدة نشرها أمس الاثنين: “أنا وحيد تماما (مسكين) في البيت الأبيض في انتظار عودة الديمقراطيين لإبرام صفقة بشأن أمن الحدود الذي تمس الحاجة إليه”.
وقال ترامب إن عدم رغبة الديمقراطيين في إبرام الصفقة سيصبح أكثر تكلفة للبلاد من تمويل بناء الجدار، واصفا عناد خصومه السياسيين بـ”الجنون”.
وطالب ترامب الكونغرس بالموافقة على إدراج تكاليف بناء الجدار بـ 5 مليارات دولار في الميزانية الحكومية المؤقتة للعام المالي 2019، لكن النواب الديمقراطيين رفضوا ذلك. وفشل الجمهوريون في الحصول على ما يكفي من الأصوات لإقرار الميزانية.

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