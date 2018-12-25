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زوج ضحية خطأ “الشاش الطبي” أثناء عملية ولادة قيصرية بـ”عسير” يكشف آخر تطورات وضع زوجته الصحي!

زوج ضحية خطأ “الشاش الطبي” أثناء عملية ولادة قيصرية بـ”عسير” يكشف آخر تطورات وضع زوجته الصحي!
http://almnatiq.net/?p=672544
المناطق_عسير

طالب علي الشهري، زوج ضحية الشاش الطبي المنسي في أحشائها خلال عملية ولادة قيصرية في أحد مستشفيات منطقة عسير، الشؤون الصحية بالإفصاح عن نتائج التحقيق في الواقعة التي حدثت قبل شهر.
تداعيات الشاش
وقال “الشهري” بحسب “عكاظ”، لا أعلم ما الذي حدث حتى اللحظة، رغم أن زوجتي لا تزال تعاني من تداعيات الشاش ومضاعفاته، وظللت أراجع بها مستشفيات خاصة عدة بتكاليف مادية عالية لاحتواء تداعيات الخطأ الطبي الجسيم”.
وأضاف أن الشؤون الصحية لم تتواصل معه لإعلامه بنتائج التحقيق، مستغربًا ما أسماه الصمت والتجاهل رغم الخطأ الجسيم، “كنا نأمل من الجهات المعنية في الشؤون الصحية التواصل معنا لإطلاعنا على نتائج التحقيق أولًا بأول، لكن شيئًا من ذلك لم يحدث، ولا نعلم سببًا أو مبررًا لهذا الصمت.

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