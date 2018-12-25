آخر ما توصل إليه “الشورى” بشأن “زواج القاصرات”!

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ناقش مجلس الشورى أمس الإثنين برئاسة نائب الرئيس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة الزواج المبكر للفتيات “زواج القاصرات”.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى تقرير اللجنة بشأن دراسته الزواج المبكر للفتيات الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.

عدم تأييد رأي اللجنة

بعد ذلك استمع المجلس إلى رأي الأقلية من أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه عضو اللجنة الشيخ عبدالعزيز النصار، الذين رأوا عدم تأييد رأي اللجنة فيما ذهبت إليه من توصيات والضوابط التي تضمنتها، وأكدوا أهمية ما رأته الحكومة من ضوابط.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.