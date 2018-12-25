احدث الأخبار

زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة
أبرز المواد
 بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا
أبرز المواد
 تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية
أبرز المواد
 أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق
أبرز المواد
 بعد سحب جنسيتها.. بروكسل ترفض لجوء «الأرملة السوداء»
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للموانئ
أبرز المواد
 “الشورى” يحسم أمر رفع سن “تقاعد العسكريين”!
أبرز المواد
 لغز على طريق مكة.. «كيس خيش» مليء بالذهب
أبرز المواد
 ترامب يغرد: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض!
أبرز المواد
 زوج ضحية خطأ “الشاش الطبي” أثناء عملية ولادة قيصرية بـ”عسير” يكشف آخر تطورات وضع زوجته الصحي!
أبرز المواد
 للحفاظ على خصوصيتك.. احذف تسجيلات المساعد الصوتي بانتظام
أبرز المواد
 بالفيديو.. القصبي يعلق على ظاهرة إغلاق المحلات في الشوارع الرئيسية وكثير من الشقق فاضية .. وهذا ما قاله عن الرسوم!
أبرز المواد
زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة

زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة

أبرز المواد
بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا

بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا

أبرز المواد
تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية

تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية

أبرز المواد
أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق

أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق

أبرز المواد

“الشورى” يحسم أمر رفع سن “تقاعد العسكريين”!

“الشورى” يحسم أمر رفع سن “تقاعد العسكريين”!
http://almnatiq.net/?p=672553
المناطق_الرياض

حسم مجلس الشورى أمس الاثنين بالتصويت عدم الموافقة على توصية إضافية تطالب بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وأيد وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد بأن العسكريين محل الدعم والاهتمام من مجلس الشورى، لكنها رأت أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري.

وطالب المجلس مؤسسة التقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقا لمستويات دخولهم.

كما طالب بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم.

روابط ذات صلة

زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة

زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة
بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا

بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا
تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية

تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*