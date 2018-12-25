“الشورى” يحسم أمر رفع سن “تقاعد العسكريين”!

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حسم مجلس الشورى أمس الاثنين بالتصويت عدم الموافقة على توصية إضافية تطالب بالإسراع برفع سن التقاعد لجميع العسكريين على مختلف رتبهم لمدة خمس سنوات، وأيد وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد بأن العسكريين محل الدعم والاهتمام من مجلس الشورى، لكنها رأت أنه من الناحية النظامية فإن المؤسسة لا تملك صلاحية التعديل على نظام التقاعد العسكري.

وطالب المجلس مؤسسة التقاعد بالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لتعزيز مجالات الشراكة بينهما من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، لتغطية تمويل الاحتياجات الإسكانية للمشتركين والمتقاعدين وفقا لمستويات دخولهم.

كما طالب بتفعيل الاستفادة من قاعدة بياناتها للمشتركين المدنيين والعسكريين لدى تسوية مستحقاتهم التقاعدية فور انتهاء خدماتهم، بما يكفل الاستغناء عن طلب أي بيانات أو مستندات من جهات عملهم.