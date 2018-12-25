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أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق

أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق
http://almnatiq.net/?p=672558
المناطق_وكالات

قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة إلى نظيره الأميركي، دونالد ترامب، لزيارة تركيا في 2019.

وأوضح المتحدث، هوغان جيدلي، في بيان: “رغم أنه ليس هناك شيء محدد يجري التخطيط له، فإن الرئيس مستعد لاجتماع محتمل في المستقبل”.

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام فقط على قرار ترامب المثير للجدل سحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا، حيث يشاركون هناك في تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش.

وأثنت تركيا وحدها من بين معظم شركاء واشنطن على قرار ترامب، إذ باتت تملك الآن تملك حرية أكبر في استهداف المقاتلين الأكراد في سوريا، الذين تم تدريبهم وتسليحهم من قبل الولايات المتحدة ولعبوا دورا رئيسيا في الحرب ضد تنظيم داعش، إلا أن أنقرة تصنفهم كإرهابيين.

وجدد أردوغان، الاثنين، تهديداته للفصائل الكردية وأرسل تعزيزات عسكرية إضافية إلى الحدود الجنوبية لبلاده استعدادا لهجوم يحتمل أن يشنه بعد الانسحاب المرتقب للجنود الأميركيين من شمال سوريا.

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