تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية

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تعرضت امرأة في مقاطعة أضنة جنوب تركيا لهجوم “وحشي” على يد رجل تركي، بعدما رفضت عروضه بالمواعدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية محلية، الثلاثاء.

وألقت الشرطة القبض على نجدت أردوغان أرتورال (35 عاما)، بتهمة الاعتداء على سيراب سالم (31 عاما)، بحسب ما قالت صحيفة “حرييت” التركية.

ووقع الاعتداء في منطقة سيهان قبل أيام، عندما اقترب أرتورال من سلام في الشارع، مما أدى إلى إصابتها في وجهها ويديها بسكين وزجاج مكسور.

وقالت سلام، التي تعاني الآن من آلام 80 غرزة في أجزاء مختلفة من جسدها، إن المشتبه به هاجمها لأنها رفضت طلبات منه بالمواعدة.

ودعت سلام السلطات التركية إلى التحرك من أجل وقف العنف المستمر ضد المرأة في البلاد.