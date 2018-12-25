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لغز على طريق مكة.. «كيس خيش» مليء بالذهب

لغز على طريق مكة.. «كيس خيش» مليء بالذهب
http://almnatiq.net/?p=672575
المناطق_مكة

عثرت القوة الخاصة لأمن الطرق على كمية من الذهب، عبارة عن 19 حبة من البناجر الثقيلة، مخبأة في مركبة مواطن أثناء توجهه إلى مكة المكرمة.

وأوضحت مصادر، أن ارتباك المواطن بعد توقفه في نقطة الشميسي على طريق “جدة – مكة السريع”، جعل عناصر الأمن تشك فيه، وتفتش سيارته، ليتم العثور على كيس من الخيش وضعه في أسفل المقعد الأمامي للمركبة.

وتابعت، أن المواطن لم يكن يملك أي إثبات أو فاتورة خاصة بالذهب، ولم يوضح لعناصر الأمن أسباب إخفائه لكيس الخيش المليء بالذهب، ولفت إلى أنه يريد إيصاله لأحد الأشخاص بمكة المكرمة.

وسلمت القوة الخاصة لأمن الطرق، المواطن ومضبوطات الذهب التي بحوزته لشرطة الكعكية بمكة المكرمة، حيث جرى توقيفه؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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