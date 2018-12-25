احدث الأخبار

زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة
أبرز المواد
 بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا
أبرز المواد
 تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية
أبرز المواد
 أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق
أبرز المواد
 بعد سحب جنسيتها.. بروكسل ترفض لجوء «الأرملة السوداء»
أبرز المواد
 تفاصيل الوظائف الشاغرة بالهيئة العامة للموانئ
أبرز المواد
 “الشورى” يحسم أمر رفع سن “تقاعد العسكريين”!
أبرز المواد
 لغز على طريق مكة.. «كيس خيش» مليء بالذهب
أبرز المواد
 ترامب يغرد: أنا مسكين ووحيد في البيت الأبيض!
أبرز المواد
 زوج ضحية خطأ “الشاش الطبي” أثناء عملية ولادة قيصرية بـ”عسير” يكشف آخر تطورات وضع زوجته الصحي!
أبرز المواد
 للحفاظ على خصوصيتك.. احذف تسجيلات المساعد الصوتي بانتظام
أبرز المواد
 بالفيديو.. القصبي يعلق على ظاهرة إغلاق المحلات في الشوارع الرئيسية وكثير من الشقق فاضية .. وهذا ما قاله عن الرسوم!
أبرز المواد
زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة

زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة

أبرز المواد
بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا

بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا

أبرز المواد
تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية

تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية

أبرز المواد
أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق

أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق

أبرز المواد

زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة

زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة
http://almnatiq.net/?p=672584
المناطق_أشرف العصيمي
يستعرض جناح محافظة الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” بموروثه الشعبي وثقافته الحاضرة.
إذ تقوم اللجان المشرفة على الجناح باستقبال الزوار والترحيب بهم وتقديم شرح مفصل عن تراث الخرج ومايملكه من أرث شعبي وكذلك إبراز مراحل التطور التي تشهدها المحافظة .
ويعرض الجناح مجموعة من الأركان ومنها ركن خاص بمركز الهياثم والذي يقدم عدد من الصور التي تنقل للزوار مزج الماضي بالحاضر وموروثها الأثري من قصر الشريعة ومسجد قصر الشريعة الذي أمر ببنائه الأمير سعود بن عبد العزيز الكبير قبل أكثر من نصف قرن وبناه أربعون عاملا ً ماوصلت له الهياثم من تطور عمراني ومن أهمها منتزه الهياثم ومبنى البلدية وكلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات التابعة لجامعة الأمير سطام وكذلك مول الهياثم .

روابط ذات صلة

بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا

بطولة كروية غير مسبوقة في أفريقيا
تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية

تركي فشل في إغواء امرأة.. فانتقم منها بوحشية
أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق

أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*