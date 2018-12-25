زوار جناح الخرج في الجنادرية يتعرفون على قصر ومسجد الشريعة

المناطق_أشرف العصيمي

يستعرض جناح محافظة الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” بموروثه الشعبي وثقافته الحاضرة.

إذ تقوم اللجان المشرفة على الجناح باستقبال الزوار والترحيب بهم وتقديم شرح مفصل عن تراث الخرج ومايملكه من أرث شعبي وكذلك إبراز مراحل التطور التي تشهدها المحافظة .

ويعرض الجناح مجموعة من الأركان ومنها ركن خاص بمركز الهياثم والذي يقدم عدد من الصور التي تنقل للزوار مزج الماضي بالحاضر وموروثها الأثري من قصر الشريعة ومسجد قصر الشريعة الذي أمر ببنائه الأمير سعود بن عبد العزيز الكبير قبل أكثر من نصف قرن وبناه أربعون عاملا ً ماوصلت له الهياثم من تطور عمراني ومن أهمها منتزه الهياثم ومبنى البلدية وكلية العلوم والدراسات الإنسانية للبنات التابعة لجامعة الأمير سطام وكذلك مول الهياثم .