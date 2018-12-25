دراسة صادمة تكشف تأثير ارتداء الخواتم على الصحة !

المناطق - وكالات

كشفت دراسة حديثة أجراها علماء من المركز الطبي في جامعة كنساس الأمريكية عن نتائج قد تكون صادمة لدى البعض، حيث خلصت إلى أن التأثير على نقاط الجسم النشطة في جسم الانسان يمكن أن يؤثر في الصحة الجنسية والجسدية، ومن هذه النقاط تقع على أصابع اليدين، لذلك فإن الخواتم والحلقات التي في أصابعنا قد يكون لها تأثير مختلف على هذه النقاط.

ويبدو أن التقليد السائد في لبس خاتم الزواج في البنصر ليس اعتباطاً، إذ جاء في الدراسة، أن تحفيز النقاط النشطة على البنصر يؤثر إيجابياً في القدرة الجنسية، أي أن هذه الخواتم يمكنها دعم الرغبة الجنسية مدى الحياة.

ووفقاً للدراسة الجديدة فلا ينصح بارتداء الخاتم الذي أصبح صغيراً مع التقدم بالعمر، ففي هذه الحالة، يكون تأثيره سلبياً في الرغبة الجنسية، إضافة إلى أنه قد يسبب ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

وأشارت الدراسة، إلى أن الخواتم الأخرى التي نلبسها على الأصابع تؤثر في الصحة بشكل عام، فمثلاً وجود خاتم في الإصبع الوسطى يؤثر في النقاط النشطة المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء، أما الخاتم في الخنصر، فإنه يؤثر في النقاط النشطة المسؤولة عن عمل المعدة والأمعاء، بحسب وكالات.

وينصح العلماء استناداً إلى نتائج دراستهم، بعدم ارتداء خواتم ضيقة وخاصة لفترات طويلة، وضرورة نزعها جميعا أثناء النوم.

كما أن ارتداء الخواتم في الخنصر يزيد من احتمال التهاب الاثني عشر، وارتداء خاتم الزواج بصورة مستمرة يسبب أمراض جنسية لدى النساء.

ولفت العلماء، إلى أن ارتداء عدد من الخواتم في نفس الإصبع يجب ألا يزيد عن خمس ساعات، لأن مساحة تأثيرها تصبح أكبر، ما قد يسبب اضطرابات في عمل أعضاء الجسم، بما في ذلك ظهور نوبات الربو واضطراب النبض.