مساعدات سعودية شتوية لأبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

المناطق - الرياض

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع مساعدات إغاثية شتوية على الأطفال من أبناء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بمحافظة المفرق الأردنية ، استفاد منها 11,908 أطفال.

واشتملت المساعدات الموزعة على حزمة من المواد الشتوية تتمثل بالبطانيات والسترات وملابس للأطفال والأطقم الشتوية، بالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين (UNHCR) والمجلس القومي النرويجي (NRC)، حيث تم تأمين احتياجات الأطفال من الملابس التي تقيهم بروده الطقس خصوصًا في منطقة بلاد الشام والتي تشهد تدني بدرجات الحرارة خلال فصل الشتاء.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوري للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.