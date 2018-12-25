لمدة 3 أشهر…جائزة مكة للتميّز تبدأ استقبال الترشيحات لأفرعها التسعة

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أعلنت أمانة جائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها العاشرة ، والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة ، فيما تستمر الأمانة في استقبال الترشيحات لمدة 90 يوماً.

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة ، وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبمتابعة من لدن نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، حرصت على تغيير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م.

ولفت المشرف العام على الجائزة مكة للتميّز إلى ما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات الفائتة الأمر الذي اتضح جلياً في الأعمال التنافسية التي تقدمّت للجان التحكيم ، لافتا إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة.

ودعا الفالح أبناء المنطقة للتقدم وترشيح أعمالهم بمختلف تخصصاتها سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح وذلك عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة ، مضيفا أنه يمكن الترشيح أيضاً بزيارة موقع الجائزة الإلكتروني على الإنترنت ، منوهاً إلى ضرورة أن تكون الأعمال خلاقة ومتميزة تعكس تميّز أبناء منطقة مكة المكرمة وريادة تجاربهم .

وأكد الدكتور الفالح أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل لتدفع نحو الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج ، مشيرا إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيا .

انفوجرافيك (1)

• أفرع الجائزة

1- خدمات الحج والعمرة

2- التميز الإداري

3- التميز الاقتصادي

4- التميز الثقافي

5- التميز الاجتماعي

6- التميز العمراني

7- التميز البيئي

8- التميز العلمي والتقني

9- التميز الإنساني

انفوجرافيك (2)

آلية الترشيح

ترشح الأعمال بمختلف تخصصاتها سواء كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم متى ما استوفت المعايير الخاصة بالترشيح كحد ادنى للمشاركة ويكون الترشيح عبر القنوات التالية :

•عن طريق مجلس منطقة مكة المكرمة .

•عن طريق الجهات المشاركة في مجلس منطقة مكة المكرمة .

•عن طريق المؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في منطقة مكة المكرمة .

*ترسل جميع الترشيحات على إمارة منطقة مكة المكرمة.

أعلنت أمانة جائزة مكة للتميز بإمارة منطقة مكة المكرمة فتح باب الترشيحات لأفرع الجائزة في دورتها العاشرة ، والهادفة لتحفيز وتكريم الجهد المميز والفكر المبدع في جميع المجالات الفكرية والعلمية والعملية في المنطقة بإذكاء روح المنافسة للتميز والارتقاء بمستوى الأداء والجودة ، فيما تستمر الأمانة في استقبال الترشيحات لمدة 90 يوماً.

وأوضح وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف العام على الجائزة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح أن أمانة الجائزة في دورتها الحالية بأفرعها التسعة ، وبتوجيهات من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبمتابعة من لدن نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر ، حرصت على تغيير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030م.

ولفت المشرف العام على الجائزة مكة للتميّز إلى ما وصلت إليه الجائزة خلال الدورات الفائتة الأمر الذي اتضح جلياً في الأعمال التنافسية التي تقدمّت للجان التحكيم ، لافتا إلى أن هذا الأمر دليل على تنامي الاهتمام بالجائزة ونجاحها في الوصول إلى مواطن الإبداع لدى إنسان منطقة مكة المكرمة.

ودعا الفالح أبناء المنطقة للتقدم وترشيح أعمالهم بمختلف تخصصاتها سواءً كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم بعد استيفاء المعايير الخاصة بالترشيح وذلك عن طريق إمارة منطقة مكة المكرمة أو الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في المنطقة ، مضيفا أنه يمكن الترشيح أيضاً بزيارة موقع الجائزة الإلكتروني على الإنترنت ، منوهاً إلى ضرورة أن تكون الأعمال خلاقة ومتميزة تعكس تميّز أبناء منطقة مكة المكرمة وريادة تجاربهم .

وأكد الدكتور الفالح أن الجائزة تحرص على تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن وإتقان العمل لتدفع نحو الارتقاء بمستوى الأداء والإبداع والتنافس الشريف الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج ، مشيرا إلى أن الجائزة ومنذ انطلاقتها حملت على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيا .

انفوجرافيك (1)

• أفرع الجائزة

1- خدمات الحج والعمرة

2- التميز الإداري

3- التميز الاقتصادي

4- التميز الثقافي

5- التميز الاجتماعي

6- التميز العمراني

7- التميز البيئي

8- التميز العلمي والتقني

9- التميز الإنساني

انفوجرافيك (2)

آلية الترشيح

ترشح الأعمال بمختلف تخصصاتها سواء كانت ذات صفة فردية أو جماعية أو على مستوى المؤسسات للتقويم متى ما استوفت المعايير الخاصة بالترشيح كحد ادنى للمشاركة ويكون الترشيح عبر القنوات التالية :

•عن طريق مجلس منطقة مكة المكرمة .

•عن طريق الجهات المشاركة في مجلس منطقة مكة المكرمة .

•عن طريق المؤسسات العلمية والخدمية ومراكز الأبحاث في منطقة مكة المكرمة .

*ترسل جميع الترشيحات على إمارة منطقة مكة المكرمة.