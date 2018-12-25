بيت مبايعة الملك عبدالعزيز بالأحساء شاهد على الحب والولاء بالجنادرية 33

الدمام - عبدالله السعيدي

استقبل بيت البيعة أحد أجنحة بيت الخير أعداداً كبيرة من الزوار وتعرفوا على البيت واستمعوا إلى شرح مفصل عن ما يحتويه هذا البيت من قطع أثرية وصور تاريخيه تحكي تراث وثقافة المنطقة الشرقية عبر العصور الماضية .

وقد بني بيت البيعة منذ عام 1218 وبناه الشيخ عبدالرحمن الملا وكان يسكن فيه الشيخ عبداللطيف الملا عندما شهد مبايعة أهالي الإحساء للملك عبدالعزيز رحمه الله ، ويقع هذا البيت في الكوت في مدينة الهفوف بالإحساء على مساحة 705 متر ويعتبر من أهم المنازل في ذلك الوقت .

ويشمل بيت البيعة العديد من الغرف الموزعة على مساحة البيت وعدد كبير من المقتنيات الأثرية في تلك الحقبة، وأنها لا تزال حتى تاريخه، وقد بني بيت البيعة في الجنادرية على نفس المساحة التي هو عليها في الواقع وهي 705 متر مربع.

ويحتوي البيت على العديد من القطع الأثرية التي يعود تاريخها إلى آلاف السنيين تم وضعها في زوايا البيت لكي يطلع الزائر على هذه القطع ويتعرف على تاريخ المنطقة العريق .

من جهته أوضح احد زائري بيت البيعة في بيت الخير منيس المهري أن بيت الخير جاء في شكل رائع يستحق الزيارة والاطلاع على تراث وثقافة المنطقة الشرقية مشيرا على أن بيت البيعة يحتوي على مقتنيات أثرية رائعة استطعنا من خلالها معرفة المنطقة الشرقية ” منطقة الخير” وما تحمله من تاريخ عريق وأصيل .

وقالت الزائرة ندى العتيق أن البيت احتوى على قطع ولوحات وصور تاريخية تعرفنا من خلالها على تاريخ المنطقة وعلى الأدوات والمناطق التاريخية التي تحتضنها المنطقة مشيرا إلى أن ما يميز البيت التصميم الرائع الذي نفذ فيه البيت حيث نفذ بطريقة تقليدية تحاكي الماضي ونافذة للنظر إلى الحاضر المشرق الذي نعيشه اليوم .