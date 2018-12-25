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بلدي محافظة الوجه يعقد جلسته الـ31
http://almnatiq.net/?p=672626
المناطق - تبوك:

عقد المجلس البلدي بمحافظة الوجه أمس جلسته الـ 31 برئاسة رئيس المجلس أحمد محمود الشريف بحضور رئيس البلدية إبراهيم المسعودي وأعضاء المجلس وذلك في قاعة الاجتماعات في مقر المجلس بالوجه.
وناقش المجتمعون الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال منها متابعة ماتم إنجازه في تحسين المشهد الحضري وإزالة المخلفات في أحياء المحافظة وقرية الرس وإطلاق مبادرة لحصر السيارات المعطلة داخل الأحياء والشوارع الرئيسية للمحافظة فضلاً عن العمل على تطوير الحدائق المطلة على الواجهة البحرية.
كما ناقش المجلس عشوائية وضع سوق الغنم الحالي وتداخله مع المنطقة الصناعية و تحديد موقع مؤقت بديل للموقع الحالي واتخاذ المجلس التوصيات المناسبة بشأنها.

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