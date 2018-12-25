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أمير تبوك يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة

أمير تبوك يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة

منطقة تبوك

أمير تبوك يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة

أمير تبوك يستقبل قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة
http://almnatiq.net/?p=672627
المناطق - تبوك :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقه تبوك بمكتبه بالامارة اليوم قائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة اللواء ركن محمد بن مسفر القحطاني الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه قائداً لمجموعة الدفاع الجوي الثالثة بالشمالية الغربية بحضور قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري
ورحب سمو الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز في بداية الاستقبال بقائد مجموعة الدفاع الجوي الثالثة متمنياً له التوفيق في عمله الجديد ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد حفظهما الله ومن جهته أعرب اللواء الركن محمد بن مسفر القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على ما ابداه سموه من تمنيات وتوجيهات سديدة .

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