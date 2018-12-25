بر الاحساء تدعو أبناء الأسر المستفيدة للالتحاق بـ 200 وظيفة

الاحساء - منال الدوسري

دعت جمعية البر بالأحساء أبناء الأسر المستفيدة من الذكور والحاصلين على الشهادة الثانوية سرعة التسجيل في رابط الالتحاق بالبرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية البر بالاحساء وليد بن خالد البوسيف بان الجمعية تسعى إلى تأمين 200 فرصة وظيفية لابناء الأسر المستفيدة من خلال التعاون مع العديد من الجهات في القطاع الخاص لنقل الأسر المستفيدة من الرعوية إلى الاستدامة وتأمين حياة كريمة لهم من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لهم من خلال الوظيفة، وتحسين مستواهم المعيشي .

وأضاف البوسيف بان الجمعية أطلقت رابط (https://goo.gl/NwNu8j ) تسجيل للتدريب المنتهي بالتوظيف في مجال النفط والغاز، والذي يستهدف ابناء الأسر المستفيدة من الشباب بالدرجة الأولى والحاصلين على الشهادة الثانوية، علما بأن فريق العمل بالجمعية سيعمل على تسهيل تسجيل الشباب الراغبين في العمل لدى الشركة، والحاقهم في البرنامج التدريبي الذي سيقام بمحافظة الاحساء.

يذكر أن هذه المبادرات والبرامج التنموية جاءت منسجمة مع رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الأسر المستفيدة، بالعمل على توفير الفرص الوظيفية لهم، استثمارا لطاقات أبنائها الشباب والإسهام في التنمية الاقتصادية للوطن.