أمير تبوك يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

المناطق - تبوك :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، بمكتبه بالإمارة ، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد منصور بن ظاهر البلوي الذي تم إحالته على التقاعد، كما استقبل سموه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة حمد بن محمد العماري المعين حديثاً .

ورحب سموه بالجميع، مثنياً سموه على الجهود التي بذلها العميد البلوي خلال فترة عملة السابقة ، وهنأ سموه العميد العماري على هذه الثقة ، منوهاً سمو أمير المنطقة بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة .

واعرب العميد منصور البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما لقية من دعم من سموه أثناء فترة عمله ، كما عبر العميد العماري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في عمله مديراً لمكافحة المخدرات بالمنطقة .