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أمير تبوك يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=672629
المناطق - تبوك :

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، اليوم، بمكتبه بالإمارة ، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة تبوك العميد منصور بن ظاهر البلوي الذي تم إحالته على التقاعد، كما استقبل سموه مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة حمد بن محمد العماري المعين حديثاً .
ورحب سموه بالجميع، مثنياً سموه على الجهود التي بذلها العميد البلوي خلال فترة عملة السابقة ، وهنأ سموه العميد العماري على هذه الثقة ، منوهاً سمو أمير المنطقة بالبرامج التي تنفذها وزارة الداخلية للتوعية بأضرار المخدرات وحماية المجتمع من هذه الآفة .
واعرب العميد منصور البلوي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما لقية من دعم من سموه أثناء فترة عمله ، كما عبر العميد العماري عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة ، سائلاً المولى عز وجل التوفيق في عمله مديراً لمكافحة المخدرات بالمنطقة .

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