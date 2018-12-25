وفد من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الامنية يزور الهيئة الملكية بالجبيل

الجبيل الصناعية – المناطق

استقبلت الهيئة الملكية بالجبيل صباح أمس الأول بمركز الزوار وفد يضم اكثر من 80 زائر من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الامنية في زيارة تعريفية لمدينة الجبيل الصناعية وذلك بهدف الاطلاع على أوجه التقدم والتطور التعليمي والصناعي لمدينة الجبيل الصناعية والتعرف على كيفية إدارة المرافق والمشاريع الهندسية والأنشطة الاجتماعية والسياحية ومعايير جودة الحياة بالمدينة.

تلا ذلك جولة لأعضاء الوفد الزائر في أرجاء أجنحة مركز الزوار اطلعوا من خلالها على أبرز عوامل النجاح في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات المدينة ومنجزاتها الضخمة.

وفي نهاية الزيارة شكر أعضاء الوفد القائمين بالهيئة الملكية بالجبيل على حسن الاستقبال، معتبرين أن هذه الزيارة لمدينة الجبيل الصناعية ناجحة بكل المقاييس حيث كانت الاستفادة منها كبيرة وكونت صورة حقيقية لديهم إلى ما وصلت إليه هذه المدينة من طفرة وثورة صناعية وثقافية في كافة المجالات.