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وفد من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الامنية يزور الهيئة الملكية بالجبيل

وفد من جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الامنية يزور الهيئة الملكية بالجبيل

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أمير تبوك يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

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بر الاحساء تدعو أبناء الأسر المستفيدة للالتحاق بـ 200 وظيفة

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التحف الأثرية تجذب الزوار والمهتمين في جناح هيئة السياحة والتراث الوطني

التحف الأثرية تجذب الزوار والمهتمين في جناح هيئة السياحة والتراث الوطني
http://almnatiq.net/?p=672641
المناطق - الرياض

جذب المتحف المصغر داخل جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني(واحة السياحة والتراث) العديد منزوار والمهتمين المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، حيث يحتوي المتحف على العديد من القطع الأثرية والتي يعود البعض منها إلى آلاف السنين قبل الميلاد.
ويتميز جناح الهيئة بتنوع فعالياته وشموليتها للكبار وفعاليات خاصة للأطفال، إضافة إلى تقنياته حيث تم تصميمه بشكل ذكي يسمح للزوار بالاستمتاع بجميع أجزائه بطريقة إلكترونية.

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