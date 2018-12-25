التحف الأثرية تجذب الزوار والمهتمين في جناح هيئة السياحة والتراث الوطني

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جذب المتحف المصغر داخل جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني(واحة السياحة والتراث) العديد منزوار والمهتمين المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية، حيث يحتوي المتحف على العديد من القطع الأثرية والتي يعود البعض منها إلى آلاف السنين قبل الميلاد.

ويتميز جناح الهيئة بتنوع فعالياته وشموليتها للكبار وفعاليات خاصة للأطفال، إضافة إلى تقنياته حيث تم تصميمه بشكل ذكي يسمح للزوار بالاستمتاع بجميع أجزائه بطريقة إلكترونية.