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رئيس غرفة أبها يشيد بجهود لجنة ريادة الأعمال في عسير خلال عام 2018

رئيس غرفة أبها يشيد بجهود لجنة ريادة الأعمال في عسير خلال عام 2018

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رئيس غرفة أبها يشيد بجهود لجنة ريادة الأعمال في عسير خلال عام 2018

رئيس غرفة أبها يشيد بجهود لجنة ريادة الأعمال في عسير خلال عام 2018
http://almnatiq.net/?p=672655
المناطق - عسير

أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها الأستاذ / حسن معجب الحويزي بجهود وأعمال لجنة ريادة الأعمال بغرفة أبها بمنطقة عسير مشيراً إلى أن اللجنة قد حققت الأهداف الموضوعة لها من قبل الغرفة حيث سعت اللجنة لتعزيز مناخ العمل العام من أجل تنفيذ مبادئ ريادة الأعمال على مستوى المُنشآت بمنطقة عسير ، و تشجيع ودعم المبادرات الخاصة بهم، و تطبيق الخطط الاستراتيجية التي تشمل إعادة التفكير بالتوجهات والفرص المتاحة لرواد ورائدات الأعمال بالمنطقة ..

من ناحية أخرى عقدت لجنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بأبها إجتماعها السادس برئاسة الأستاذ / خزام بن معجب الحويزي عضو مجلس الإدارة ، وحضور نائب رئيس اللجنة الأستاذة ريهام عبد الخالق عضو مجلس إدارة غرفة أبها والأستاذ / سعيد الشهراني ممثل برنامج بادر بعسير وأعضاء اللجنة ، وقد بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة مرحبا بالحضور ، معبراً عن شكره لأعضاء وعضوات لجنة ريادة الأعمال على تلبياتهم الدعوة لحضور الاجتماع ، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بكل ما في وسعها لتحقيق الأهداف المنشودة للجنة ريادة الأعمال ، وتسعى إلى الارتقاء بأداء رواد ورائدات الأعمال وذلك تعزيزاً لمبدأ ريادة الأعمال للشباب السعودي الواعد .

في نفس الإطار أوصت اللجنة بعقد ورشة عمل بتاريخ 15/1/2019 م لوضع خطة متكاملة وشاملة للجنة خلال عام 2019 ، كما تم إختيار الأستاذ سعيد الشهراني ممثلا لبرنامج بادر باللجنة ، و أوصت اللجنة بمخاطبة وزارة التجارة والاستثمار لتوحيد المسميات والمطابقة مع نظام بلدي (ISIC ).

في ختام الاجتماع تبادل الحضور الآراء والمقترحات كما تم بحث سبل تعزيز تنمية مفهوم ريادة الأعمال بين شباب وشابات المنطقة ، وتطوير إمكانات وقدرات الشباب ، بما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات التنموية.

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