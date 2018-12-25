اطلاق مهرجان ايادينا٢ في املج خلال الاجازة

المناطق_فايز السميري

عقدت لجنة التنمية السياحية اجتماعها برئاسة محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي في قاعة الاجتماعات لمناقشة جدول اعمالها المتضمنة الاعلان عن انطلاق مهرجان ايادينا٢ والمقرر انطلاقه خلال اجازة الفصل الدراسي الاول.

ويشتمل على فعاليات اركان الاسر المنتجة وركن الفنون التشكيلية تحت عنوان الرسم على الجدار والعروض الاستعراضية والفنون الشعبيه والترفيهية وركن الاطفال والتاجر الصغير وسيارت الاطعمة المتنقلة وذلك في المنطقة التاريخية.

كما ناقشت اللجنة عدد من المقترحات المطروحة من الاعضاء ، ووجهت اللجنة الدعوة للجمهور الكريم من الاهالي وزوار المحافظة الذين يقضون اجازاتهم في المحافظة حضور فعاليات المهرجان والاستمتاع بفعالياته.