احدث الأخبار

وزارة التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الثانوية برقم الهوية عبر نظام نور
أبرز المواد
 5 فنون شعبية لفرقة “بني مليك” في “الجنادرية 33”
أبرز المواد
 دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية
أبرز المواد
 “الإسكان” و”الطاقة” و”نماء” يتفقدون أول منزل تم بناؤه في يومين
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يلتقي المواطنين خلال جلسة سموه الأسبوعية
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الثاني لمعرض القصيم للكتاب في نسخته الثانية
أبرز المواد
 أمير نجران لأعضاء مجلس المنطقة :استعدوا بهمة لمواكبة أعظم ميزانية
أبرز المواد
 أمير جازان ووزير العمل يشيدان بجهود غرفة جازان
أبرز المواد
 اطلاق مهرجان ايادينا٢ في املج خلال الاجازة
أبرز المواد
 مفاجأة.. تحقيق رسمي في إشعال «طالب» النيران بمدرسة ثانوية
أبرز المواد
 خطة عمل بين «الحج » و«الطيران المدني» لاستقبال 30 مليون معتمر في 2030
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد ورشة عمل تدشين المرصد الحضري لمحافظات المنطقة
أبرز المواد
وزارة التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الثانوية برقم الهوية عبر نظام نور

وزارة التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الثانوية برقم الهوية عبر نظام نور

أبرز المواد
5 فنون شعبية لفرقة “بني مليك” في “الجنادرية 33”

5 فنون شعبية لفرقة “بني مليك” في “الجنادرية 33”

أبرز المواد
دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية

دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية

أبرز المواد
“الإسكان” و”الطاقة” و”نماء” يتفقدون أول منزل تم بناؤه في يومين

“الإسكان” و”الطاقة” و”نماء” يتفقدون أول منزل تم بناؤه في يومين

أبرز المواد

أمير جازان ووزير العمل يشيدان بجهود غرفة جازان

أمير جازان ووزير العمل يشيدان بجهود غرفة جازان
http://almnatiq.net/?p=672678
المناطق_فضه عطيف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بأنشطة غرفة جازان وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به في مجال قيادة القطاع الخاص وسعيها المتواصل نحو الارتقاء بالتنمية الإقتصادية وحرصها على دفع حركة التنمية الإقتصادية بالمنطقة وأثنى سموه بجهود وتحركات مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة وكافة العاملين بها.

جاء ذلك اثناء رعاية سموه الكريم افتتاح منتدى جازان الاول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة الذي عقد بمسرح الغرفة التجارية بجازان بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد سليمان الراجحي والذي بدوره شكر غرفة جازان على ما تقوم به من جهود وبرامج متنوعة تتوافق مع نهج المملكة العربيه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله في دعم الاعمال الريادية والاقتصادية

روابط ذات صلة

وزارة التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الثانوية برقم الهوية عبر نظام نور

وزارة التعليم تتيح الاستعلام عن نتائج الثانوية برقم الهوية عبر نظام نور
5 فنون شعبية لفرقة “بني مليك” في “الجنادرية 33”

5 فنون شعبية لفرقة “بني مليك” في “الجنادرية 33”
دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية

دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*