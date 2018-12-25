أمير جازان ووزير العمل يشيدان بجهود غرفة جازان

المناطق_فضه عطيف

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بأنشطة غرفة جازان وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به في مجال قيادة القطاع الخاص وسعيها المتواصل نحو الارتقاء بالتنمية الإقتصادية وحرصها على دفع حركة التنمية الإقتصادية بالمنطقة وأثنى سموه بجهود وتحركات مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة وكافة العاملين بها.

جاء ذلك اثناء رعاية سموه الكريم افتتاح منتدى جازان الاول للريادة والتمكين لذوي الإعاقة الذي عقد بمسرح الغرفة التجارية بجازان بحضور معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس احمد سليمان الراجحي والذي بدوره شكر غرفة جازان على ما تقوم به من جهود وبرامج متنوعة تتوافق مع نهج المملكة العربيه السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الامين حفظهم الله في دعم الاعمال الريادية والاقتصادية