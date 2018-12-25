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أمير نجران لأعضاء مجلس المنطقة :استعدوا بهمة لمواكبة أعظم ميزانية

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أمير نجران لأعضاء مجلس المنطقة :استعدوا بهمة لمواكبة أعظم ميزانية

أمير نجران لأعضاء مجلس المنطقة :استعدوا بهمة لمواكبة أعظم ميزانية
http://almnatiq.net/?p=672684
المناطق_نجران

رفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، رئيس مجلس المنطقة، باسم الأهالي وباسمه، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، على ما حظيت به المنطقة، خلال هذا العام، من عناية واهتمام، لإحداث قفزات تنموية، على مستوى المدينة والمحافظات وأرجاء المنطقة كافة.

وقال سموه في مستهل ترؤسه دورة الانعقاد الختامية للعام المالية الجاري، في قاعة الاجتماعات، بديوان الإمارة، ظهر اليوم “إننا في مواقعنا، كنا وما زلنا، نستمد العون والقوة من الله تعالى ثم من قيادتنا الرشيدة ـ أيدها الله ـ، لنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق توجيهاتهما الكريمة، التي دعمتنا لتجاوز كل التحديات، التي تأتي في طليعتها ظروف الحد الجنوبي، والتغلب على كل الصعوبات من أجل استمرار التنمية بمفهومها الشامل، الإنسان والمكان، من خلال تمكين التعليم، بكل مراحله، بداية من التمهيدي ورياض الأطفال، وانتهاء بالدراسات العليا في الجامعة، وتعزيز الخدمات الصحية والبلدية وغيرها”.

ونوّه سموه بما استبشر به الوطن بالإعلان عن أعظم ميزانية في تاريخ المملكة، ليفيض الخير بفضل الله من يد خادم الحرمين الشريفين ــ دام عزّه ــ، وقال “إننا في هذا المجلس نختتم اليوم الدورة الأخيرة من العام المالي الجاري، لنستعد بهمة عالية، للقيام بواجبنا في العام المقبل، مواكبة لأعظم ميزانية، بكل صدق وأمانة وإخلاص، بما يرضي الله تعالى، ثم يرضي ولاة أمرنا”.

واستعرض المجلس المشاريع منفذة والجاري تنفيذها من ميزانية العام المالي الجاري، لجامعة نجران، أمانة المنطقة، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الإدارة العامة للتعليم، وزارة الصحة، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، فرع وزارة النقل، الشركة السعودية للكهرباء، وفرع وزارة الإسكان.

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