الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الثاني لمعرض القصيم للكتاب في نسخته الثانية

المناطق_بريدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمعرض القصيم للكتاب بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الاجتماع الثاني لمعرض الكتاب في نسخته الثانية , بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي ، ورئيس جمعية الناشرين السعوديين أحمد الحمدان ، وأعضاء اللجنة الإشرافية العليا للمعرض ، للوقوف على آخر المستجدات والاستعدادات لانطلاق المعرض من جديد بنسخته الثانية.

وفي مستهل الاجتماع , أشاد سموه بما يبذله القائمين على المعرض من جهود لخروجه بشكل جديد على مستوى معارض الكتاب بالمملكة ، وإظهار المعرض في أبهى حلة ليشتمل على التميز والتنوع في المحتوى ، ويلامس اهتمامات فئات المجتمع ، منوهاً سموه بما حققه معرض القصيم للكتاب في نسخته الأولى من نجاح ـ بعد توفيق الله ـ ثم بتكاتف جميع الجهات العاملة.

وناقش سمو رئيس اللجنة العليا للمعرض الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، وسير العمل والخطط والاستراتيجيات اللازمة لانطلاق المعرض.

وبحث سموه مع الأعضاء الاستعداد للنسخة الثانية المقرر انطلاقتها خلال شهر جمادى الأولى 1440هـ، مشيراً سموه إلى أهمية إظهار كل ما تتميز به المنطقة من عدة جهات ثقافية وتاريخية واجتماعية ، مؤكداُ على أن يكون المعرض داعماً لأبناء وبنات المنطقة ، ومواكباً لرؤية المملكة 2030.