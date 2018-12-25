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دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية

دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية

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دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية

دعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة وإحلال العمالة السعودية
http://almnatiq.net/?p=672692
المناطق_الرياض

وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على عدد من التوصيات التي قدمتها لجنته المتخصصة التي درست أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، وطالب المجلس الصندوق بدعم توطين وظائف قطاع التشغيل والصيانة لإحلال العمالة الوطنية المدربة محل العمالة الأجنبية بشكل تدريجي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتضمين تقاريره القادمة ما تم بشأن تقييم برامجه بشكل كامل بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 ، وبما يتفق مع حاجة سوق العمل، وأثر ذلك على تقليص معدل البطالة

ودعت قرارات المجلس الصندوق إلى تطوير شراكات مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، بهدف تطوير مبادرات وبرامج نوعية ومبتكرة لدعم توطين الوظائف في القطاع الصناعي، إضافة إلى تضمن تقريره السنوي القادم عرضاً تفصيلياً لما تم صرفه في مجال البحوث والدراسات، والجهات التي قامت بإعدادها والإنجازات المتحققة منها، وطالب الشورى الصندوق برفع كفاءة الإنفاق وبما يحقق ترشيد مصروفاته العمومية والإدارية.

وناقش مجلس الشورى في جلسته التي عقدها اليوم مشروع الضوابط المنظمة لأرباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة، والتقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأقر عدداً من الاتفاقيات.

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