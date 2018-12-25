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جامعة القصيم تبرم اتفاقية لتنفيذ مشروع الهواتف الشبكية للربط بين كافة مواقعها الجغرافية

جامعة القصيم تبرم اتفاقية لتنفيذ مشروع الهواتف الشبكية للربط بين كافة مواقعها الجغرافية
http://almnatiq.net/?p=672704
المناطق_القصيم

أبرمت عمادة تقنية المعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات وإدارة المستودعات بجامعة القصيم اتفاقاً مع إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الهواتف الشبكية؛ بموجبه تقوم الشركة بتوفير التقنيات اللازمة لتوفير عدد 10 آلاف هاتفاً شبكيا (IP Telephony) يعمل عن طريق الشبكة وفقاً لبروتوكول (VoIP)، مما يعزز التواصل داخل المؤسسة الجامعية وخارجها.
وتختصر هذه التقنية إيصال الهاتف إلى كافة الأماكن في الجامعة من دون الحاجة لتوفير شبكة اتصالات هاتفي مستقلة، وإنما يتم الاعتماد على نفس شبكة الحاسب الموجودة في الجامعة.
ويُنتظر أن ترتبط عبر هذا المشروع كافة المواقع الجغرافية للجامعة المنتشرة في محافظات القصيم في وسيلة اتصال هاتفي واحدة، ويبلغ عدد الكليات (37) كلية، وعدد (11) عمادة ومعهد واحد، علاوة على إدارات الجامعة المختلفة. 


من جهته قال الدكتور “عادل العريني” عميد عمادة تقنية المعلومات إن هذا المشروع جاء لتعزيز التواصل، وهو ما يتوافق مع أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في (دعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال) ضمن الهدف الرئيس (تعزيز فاعلية الحكومة).
وأضاف “العريني” إن قسم الاتصال الموحد، وبالتعاون مع قسم الشبكات، وقسم الدعم الفني؛ يعمل على نشر الهواتف الشبكية لكافة أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة في كافة أماكن تواجدهم، حرصاً من الجامعة على توفير هذه الخدمة؛ لما لها من المزايا العائدة على المجتمع الجامعي”.
وقال “العريني” إن هذه الخدمة تمكن المستخدمين من تلقي الاتصال الخارجي بشكل مباشر من دون الحاجة للمرور بالسنترال، كما يتم التواصل في التحويلة الداخلية بغض النظر عن الموقع الجغرافي للتحويلة المطلوبة.

يذكر أن الهواتف الشبكية التي تعمل عن طريق الشبكة؛ ترتبط عن طريق كيبل الشبكة؛ من دون الحاجة إلى نقطة شبكة إضافية؛ حيث يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بكيبل إضافي يتم توفيره مع جهاز الهاتف الشبكي.

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