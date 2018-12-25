جامعة القصيم تبرم اتفاقية لتنفيذ مشروع الهواتف الشبكية للربط بين كافة مواقعها الجغرافية

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أبرمت عمادة تقنية المعلومات بالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات وإدارة المستودعات بجامعة القصيم اتفاقاً مع إحدى الشركات الرائدة في مجال توفير الهواتف الشبكية؛ بموجبه تقوم الشركة بتوفير التقنيات اللازمة لتوفير عدد 10 آلاف هاتفاً شبكيا (IP Telephony) يعمل عن طريق الشبكة وفقاً لبروتوكول (VoIP)، مما يعزز التواصل داخل المؤسسة الجامعية وخارجها.

وتختصر هذه التقنية إيصال الهاتف إلى كافة الأماكن في الجامعة من دون الحاجة لتوفير شبكة اتصالات هاتفي مستقلة، وإنما يتم الاعتماد على نفس شبكة الحاسب الموجودة في الجامعة.

ويُنتظر أن ترتبط عبر هذا المشروع كافة المواقع الجغرافية للجامعة المنتشرة في محافظات القصيم في وسيلة اتصال هاتفي واحدة، ويبلغ عدد الكليات (37) كلية، وعدد (11) عمادة ومعهد واحد، علاوة على إدارات الجامعة المختلفة.