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أمير منطقة جازان يرعى اتفاقية تعاون بين الأمانة وفرع “البيئة” للتشجير بالمنطقة ..

أمير منطقة جازان يرعى اتفاقية تعاون بين الأمانة وفرع “البيئة” للتشجير بالمنطقة ..

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أمير منطقة جازان يرعى اتفاقية تعاون بين الأمانة وفرع “البيئة” للتشجير بالمنطقة ..

أمير منطقة جازان يرعى اتفاقية تعاون بين الأمانة وفرع “البيئة” للتشجير بالمنطقة ..
http://almnatiq.net/?p=672707
المناطق_فضه عطيف

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم , توقيع اتفاقية تعاون بين أمانة المنطقة, وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان لزراعة 300 ألف شجرة لزيادة الرقعة الخضراء بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وتهدف الاتفاقية التي وقعها كل من أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان , ومدير فرع عام وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة حامد بن غانم الجذعان, إلى زراعة 25 ألف شجرة بمحافظة فرسان كمرحلة أولى من الاتفاقية بما يسهم في زيادة المسطحات الخضراء بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتحسين وتجميل المحافظة وتوفير المواقع المناسبة لزوار ومرتادي جزر فرسان.
وأعرب سمو أمير منطقة جازان عن سعادته برعاية توقيع الاتفاقية، وأهمية في الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء , موجهًا سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة ويعود النفع على الوطن والمواطن, سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.
حضر توقيع الاتفاقية، وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ , ووكيل الإمارة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

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