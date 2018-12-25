البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة

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قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اليوم الثلاثاء في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية إن البحرين ستستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام القادم وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.

كانت الغرفة الأعلى بالبرلمان البحريني أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر تشرين الأول.

استحداث ضريبة قيمة مضافة تبلغ خمسة بالمئة جزء من اتفاق لمجلس التعاون الخليجي في 2018 ويعد خطوة كبيرة لحكومات ظلت تقليديا لا تفرض ضرائب تذكر وتعتمد بدلا من ذلك على إيرادات النفط.