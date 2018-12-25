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البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة

البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة
http://almnatiq.net/?p=672710
المناطق_متابعات

قال وزير النفط البحريني الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اليوم الثلاثاء في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية إن البحرين ستستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها العام القادم وذلك ضمن السلع الأساسية المعفاة من الضريبة.

كانت الغرفة الأعلى بالبرلمان البحريني أعطت موافقتها النهائية على مسودة قانون الضريبة في أكتوبر تشرين الأول.

استحداث ضريبة قيمة مضافة تبلغ خمسة بالمئة جزء من اتفاق لمجلس التعاون الخليجي في 2018 ويعد خطوة كبيرة لحكومات ظلت تقليديا لا تفرض ضرائب تذكر وتعتمد بدلا من ذلك على إيرادات النفط.

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