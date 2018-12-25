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الخبر تستضيف بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية

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الخبر تستضيف بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية

الخبر تستضيف بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية
http://almnatiq.net/?p=672720
المناطق-فلاج الشعيفاني

تستضيف مدينة الخبر بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكيةخلال الفترة من 28_29/12/2018م  الحالي في ملعب الراكة ” مدينة الامير سعود بن جلوي الرياضية “تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية و التحكم عن بعد

وتشمل البطولة سباق نماذج السيارات السريعة “الدراغ ريس” ( الكهرباء والبنزين ) وسباق درافت دفع خلفي ودفع رباعي وسباق طائرات الهيلوكبتر وسباق طائرات 3D التي تستخدم الوقود

وتضم البطولة العديد من الفعاليات المصاحبة مثل عروض السيارات والطائرات اللاسلكية وعروض الدراجات الهوائية وايضا فعاليات ترفيهيه للأسرة وفرق موسيقية شرقية وملعب كرة قدم بالأسهم الهوائية وعروض العاب البلياردو الهوائية وغيرها من الفعاليات

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة أنهت الترتيبات اللازمة لاستضافة البطولة، إذ تم تجهيز ميادين السباق في موقع البطولة في الميدان المخصص لذلك في  ملعب الراكة .

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