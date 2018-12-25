الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداء من الغد حتى السبت

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تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تقلبات جوية تتسم بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة خاصة خلال فترة النهار، كذلك زخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى يوم السبت القادم 19-22/4 /1440هـ الموافق 26-29/12/2018.

وبحسب التقرير الصادر من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن يوم غد الأربعاء والخميس ستشهد معظم مناطق المملكة نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى أتربة مثارة على كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، القصيم، الرياض خاصة على الأجزاء الغربية لها والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها “حفر الباطن، القيصومة”.

كما يتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطار من خفيفة إلى متوسطة ابتداء من يوم الخميس على كل من تبوك “أملج، تيماء و الأجزاء الجنوبية للمنطقة”، الجوف “سكاكا، القريات، طبرجل” الحدود الشمالية “عرعر، رفحاء، طريف”، حائل “حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة”، مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، جدة، ذهبان، الطائف، رابغ، خليص، الكامل، الليث”، القصيم “بريدة، عنيزة الرس، المذنب، البكيرية، البدائع”، الرياض “المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف”، والمنطقة الشرقية “حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية ومن ثم الجبيل، الدمام والظهران”.

في حين يتوقع أن تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارا من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء على كل من “المدينة المنورة، ينبع، العلا، بدر، الرايس، العيص، مهد الذهب، الحناكية، خيبر، وادي الفرع”.

ويتوقع أيضا أن تشهد كل من منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي وفرصة لتكون الصقيع. بينما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وفرصة لتكون الضباب ليلا ابتداء من يوم الجمعة على المناطق التالية: “مكة المكرمة المدينة المنورة، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية”.​