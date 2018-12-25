احدث الأخبار

عناصر رجالية ونسائية أمنية لتأمين الدخول للجنادرية
أبرز المواد
 “مفتشات العمل” يبدأن قيادة سيارات الوزارة
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات اليوم الرابع في قصر الحجر التابع لقرية عسير
محليات
 حريق بعنابر سجن الخميس” يخلف حالتَي وفاة وإصابات عدة في تجربة فرضية !
أبرز المواد
 الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداء من الغد حتى السبت
أبرز المواد
 نقل مباراة النصر والفتح من الرياض إلى الأحساء
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يرعى اتفاقية تعاون بين الأمانة وفرع “البيئة” للتشجير بالمنطقة ..
أبرز المواد
 الخبر تستضيف بطولة الشرقية للرياضات اللاسلكية
أبرز المواد
 عالم آثار: “خنجر” توت عنخ آمون مصنوع من “مواد فضائية”
أبرز المواد
 «التجارة» تعلن استدعاء 129 مركبة بورش «Panamera 971» موديلات 2017 – 2019
أبرز المواد
 تقييم الحوادث باليمن: “الحوثي” تواصل تهديد الملاحة الدولية
أبرز المواد
 البحرين تستثني المنتجات النفطية من ضريبة القيمة المضافة
أبرز المواد
عناصر رجالية ونسائية أمنية لتأمين الدخول للجنادرية

عناصر رجالية ونسائية أمنية لتأمين الدخول للجنادرية

أبرز المواد
“مفتشات العمل” يبدأن قيادة سيارات الوزارة

“مفتشات العمل” يبدأن قيادة سيارات الوزارة

أبرز المواد
انطلاق فعاليات اليوم الرابع في قصر الحجر التابع لقرية عسير

انطلاق فعاليات اليوم الرابع في قصر الحجر التابع لقرية عسير

محليات
حريق بعنابر سجن الخميس” يخلف حالتَي وفاة وإصابات عدة في تجربة فرضية !

حريق بعنابر سجن الخميس” يخلف حالتَي وفاة وإصابات عدة في تجربة فرضية !

أبرز المواد

الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداء من الغد حتى السبت

الأرصاد: تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة ابتداء من الغد حتى السبت
http://almnatiq.net/?p=672723
المناطق_الرياض

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تقلبات جوية تتسم بأمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة خاصة خلال فترة النهار، كذلك زخات من البرد وانخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى يوم السبت القادم 19-22/4 /1440هـ الموافق 26-29/12/2018.

وبحسب التقرير الصادر من الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أن يوم غد الأربعاء والخميس ستشهد معظم مناطق المملكة نشاط في الرياح السطحية قد يؤدي إلى أتربة مثارة على كل من تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، مكة المكرمة خاصة الأجزاء الشرقية لمرتفعاتها، القصيم، الرياض خاصة على الأجزاء الغربية لها والمنطقة الشرقية خاصة الأجزاء الشمالية منها “حفر الباطن، القيصومة”.

كما يتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة أمطار من خفيفة إلى متوسطة ابتداء من يوم الخميس على كل من تبوك “أملج، تيماء و الأجزاء الجنوبية للمنطقة”، الجوف “سكاكا، القريات، طبرجل” الحدود الشمالية “عرعر، رفحاء، طريف”، حائل “حائل، بقعاء، الحائط، الغزالة”، مكة المكرمة “العاصمة المقدسة، جدة، ذهبان، الطائف، رابغ، خليص، الكامل، الليث”، القصيم “بريدة، عنيزة الرس، المذنب، البكيرية، البدائع”، الرياض “المجمعة، شقراء، الزلفي، القويعية، الدوادمي، عفيف”، والمنطقة الشرقية “حفر الباطن، القيصومة، الخفجي، النعيرية ومن ثم الجبيل، الدمام والظهران”.

في حين يتوقع أن تشهد منطقة المدينة المنورة أمطارا من متوسطة إلى غزيرة ابتداء من مساء يوم الأربعاء على كل من “المدينة المنورة، ينبع، العلا، بدر، الرايس، العيص، مهد الذهب، الحناكية، خيبر، وادي الفرع”.

ويتوقع أيضا أن تشهد كل من منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل انخفاض في درجات الحرارة وفرصة تكون الضباب ليلاً قد تصل درجات الحرارة الصغرى إلى ما دون الصفر المئوي وفرصة لتكون الصقيع. بينما يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة وفرصة لتكون الضباب ليلا ابتداء من يوم الجمعة على المناطق التالية: “مكة المكرمة المدينة المنورة، القصيم، الرياض والمنطقة الشرقية”.​

روابط ذات صلة

عناصر رجالية ونسائية أمنية لتأمين الدخول للجنادرية

عناصر رجالية ونسائية أمنية لتأمين الدخول للجنادرية
“مفتشات العمل” يبدأن قيادة سيارات الوزارة

“مفتشات العمل” يبدأن قيادة سيارات الوزارة
انطلاق فعاليات اليوم الرابع في قصر الحجر التابع لقرية عسير

انطلاق فعاليات اليوم الرابع في قصر الحجر التابع لقرية عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*