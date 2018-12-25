حريق بعنابر سجن الخميس” يخلف حالتَي وفاة وإصابات عدة في تجربة فرضية !

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أقامت إدارة سجن خميس مشيط، بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، وطيران الأمن، وهيئة الهلال الأحمر، والشؤون الصحية، والجهات الأمنية بالخميس، تجربة فرضية لنشوب حريق داخل الحجوزات الانفرادية بالسجن؛ نتجت عنه إصابة عدد من النزلاء ووفاة نزيليْن، وفقاً لـ”سبق”.

إشعال النار في الحجوزات

وتضمن سيناريو الخطة للفرضية تلقي مركز العمليات الموحد بلاغاً يفيد باشتعال النار في الحجوزات الانفرادية نتج عنه تصاعد كثيف للأدخنة وحريق يتطلب إخلاء النزلاء من الحجوزات الانفرادية، حيث تمّت معالجة الحالة من قِبل الخطة المعدة من قِبل الشئون الفنية في إدارة السجن، وانتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ وسيارات الإسعاف والقيادة الميدانية من إدارة الدفاع المدني على الفور إلى المواقع بمساندة فرقة من الهلال الأحمر وفرق إسعافية، وقام فريق الحماية المدنية بالدفاع المدني بتحديد منطقة فرز طبي وفق ما يتطلبه الأمر في مثل هذه الحالات.

التفاعل الإيجابي مع الخطة

‎وأعقب الفرضية اجتماع بقيادة مدير إدارة السجن العقيد سعيد مبارك القحطاني؛ ضمّ الجهات المشاركة لمناقشة عمليات التنفيذ، وأثنى على الجهات المشاركة كافة في الفرضية والتفاعل الإيجابي مع الخطة.

وكان إعداد الخطة وتنفيذها من قِبل مدير الشؤون الفنية بإدارة السجن الملازم أول مهندس عمر بن حسين القحطاني؛ وبإشراف مدير إدارة السجن العقيد سعيد بن مبارك القحطاني.