انطلاق فعاليات اليوم الرابع في قصر الحجر التابع لقرية عسير

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انطلقت فعاليات اليوم الرابع في قصر الحجر التابع لقرية عسير والتي تشرف عليه محافظة بلقرن في موعدها في ظل توافد العديد من الوفود والزوار بشكلٍ لافت منذ اللحظة الأولى ، وتفاعل الجميع مع ما دار في كل جناحٍ من أجنحة القصر ،

ومن الوفود التي حظي القصر بزيارتهم وفدٌ كريمٌ من وزارة الطاقة وشركة ارامكو السعودية

كما تشرف الجميع بزيارةٍ كريمةٍ من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة؛ حيث كان في استقباله سعادة محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد واللجان المنظمة وعدد من رواد قصر الحجر؛ وتم تقديم برنامج خطابي اشتمل على قصائد فصحى وشعبيه وأقيمت لوحات شعبية بمشاركة الناي الجبلي.

ثم شرّف سموه الكريم الوجبة الشعبية التي أعدت بهذه المناسبة؛ وقد أبدى سموه سعادته وشكره للقائمين على القصر وأثنى على احتواه القصر من تراثٍ وفنون وفعاليات ثقافية، ثم غادر سموه القصر مودعاً بمثل ماستقبل به من حفاوةٍ وتكريم ، فيما استمرت الفعاليات والنشاطات واستمر توافد الزوار حتى موعد الإغلاق .