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الجيش اليمني يقصف مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في باقم

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مصرع مالا يقل عن ثمانية عناصر من مليشيا الحوثي، وجرح آخرين.

الجيش اليمني يقصف مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في باقم

الجيش اليمني يقصف مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في باقم
http://almnatiq.net/?p=672760
المناطق - واس

قصفت مدفعية الجيش اليمني الشرعي مساء اليوم ، مواقع لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وأفاد موقع ( سبتمبر نت ) الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية أن القصف استهدف مواقع تمركز المليشيا خلف مركز مديرية باقم، مخلفا خسائر بشرية في صفوفها، من بينهم قيادات بارزة بالإضافة إلى تدمير أطقم تابعة لها.
وذكر أركان حرب لواء العاصفة العقيد عادل العضيلى في تصريح صحفي أن استهداف تجمعات المليشيا تمت بعد عملية استطلاعية دقيقة قامت بها وحدات من قوات الجيش الوطني اليمني, مؤكدًا أن القصف أسفر عن مصرع مالا يقل عن ثمانية عناصر من مليشيا الحوثي، وجرح آخرين.

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