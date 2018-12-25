أمانة عسير تضبط 18 كيلو لمواد غذائية فاسدة و تخالف 16منشآه بضلع

المناطق - عسير

ضبطت امانة منطقة عسير ممثلة بالإدارة العامة للرخص و الرقابة الشاملة و إدارة الطوارئ والرقابة المسائية ، خلال جولاتها الرقابية يوم امس عدد من المخالفات الصحية ، حيث شملت الحملة التفتيشية المنشآت التجارية على امتداد الطريق الدولي بعقبة ضلع الرابط بين منطقتي عسير و جازان .

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة عسير الى ان الفرق الرقابية قد نفذت حملات تفتيشية و رقابية على عدد من المنشآت التجارية على امتداد عقبة ضلع ، و تأتي هذه الجهود للحملات الرقابية المكثفة ضمن برنامج غذاؤكم أمانة و التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية و القروية مؤخرا على كافة أمانات المملكة و بتوجيه و متابعة من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي .

حيث تم ضبط خلال الحملة نحو 18 كيلو من المواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الادمي و ذلك بعد فحصها و التأكد منها ، و تمت مصادرتها و اتلاف كامل المضبوطات من الاغذية مع تطبيق نظام الغرامات و الجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

فيما تم مخالفة نحو 6منشآت تجارية وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والتي تمثلت في وجود منشآت تمارس أنشطة مخالفة، إضافة الى ضبط 16 عامل لا يحملون شهادات صحية و عدم الالتزام بارتداء الزي الرسمي بجانب سوء النظافة العامة للموقع وسوء نظافة المعدات المستخدمة و مخالفة شروط التعبئة و التخزين بجانب ظهور علامات التعفن على مواد غذائية مجهولة المصدر ، كما تم الزام المنشآت بمنع وضع الحظائر لحجز الانعام داخل فناء المنشأة الصحية تجنبا لانتقال الامراض الى الاغذية بجانب اكمال التجهيزات الصحية اللازمة داخل اماكن التجهيز ، فيما تم تطبيق اللوائح بحق المخالفين و سيتم متابعة المحلات المخالفة حتى تصحح وضعها.

و عليه تؤكد أمانة منطقة عسير بأن الفرق الرقابية ستواصل جولاتها الدورية طيلة أيام الأسبوع في جميع المواقع والمنشآت بالطرقات العامة و المنتزهات بعقبة ضلع و بجانب المناطق التي تكثر فيها تجمعات الزوار خلال فترة الشتاء لضبط سلامة الاسواق و ضمان التقيد بالاشتراطات الصحية المعمول بها .