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صحة عسير تطلق مشروع النقل الإسعافي لحديثي الولادة

صحة عسير تطلق مشروع النقل الإسعافي لحديثي الولادة
http://almnatiq.net/?p=672785
المناطق - عسير

ضمن أولى مناطق المملكة ، أطلقت صحة عسير مشروع النقل الإسعافي للأطفال حديثي الولادة من مستشفيات المنطقة إلى المستشفيات المرجعية أبها للولادة والأطفال والخميس للولادة والأطفال وذلك في الحالات التي تستدعي النقل الإسعافي المتخصص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن المشروع خصصت له مركبات إسعافية متطورة وكوادر طبية متخصصة بإشراف عدد من الاستشاريين وبمشاركة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي .

بدوره أكد مدير خدمات حديثي الولادة الدكتور مفرح عسيري أن صحة عسير تُعد ضمن أول مناطق المملكة التي تدشن هذا المشروع النوعي والذي يهدف إلى تقديم خدمة طبية إسعافية تخصصية للأطفال حديثي الولادة ، وقدم شكره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري على دعمه اللامحدود لإنجاح المشروع.

حضر التدشين سعادة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون المستشفيات الدكتور محمد خالد العبد العالي ، وسعادة مساعد مدير عام الشؤون الصحية بعسير للموارد البشرية الدكتور مشبب الأسمري وسعادة مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور علي مستور القحطاني وسعادة مدير عام التميز الطبي بالوزارة الدكتور صالح الغامدي.

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