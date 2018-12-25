الرائد يهزم التعاون ويحصد نقاط “ديربي القصيم”

الرائد يهزم التعاون ويحصد نقاط “ديربي القصيم”

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الرائد يهزم التعاون ويحصد نقاط “ديربي القصيم”

الرائد يهزم التعاون ويحصد نقاط “ديربي القصيم”
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المناطق - الرياض

حصد الرائد نقاط “ديربي القصيم” أمام التعاون في مباراة مؤجلة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

و سجل الرائد هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-1 على التعاون وافتتح حسن الشويش التسجيل للرائد من ضربة رأس بعد ركلة ركنية في الدقيقة 55 ثم ضاعف صالح الشهري التقدم بتسديدة قريبة المدى بعد سبع دقائق.

وقلص البرازيلي جوناثان بنيتز الفارق في اللحظات الأخيرة لكن بعد فوات الأوان ليتعرض التعاون للهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة بعد الخسارة 3-1 من القادسية.

ويبقى التعاون في المركز الرابع برصيد 24 نقطة من 14 مباراة مقابل 18 للرائد صاحب المركز 11 ليواصل الابتعاد عن منطقة الخطر.

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