تخصيص أراضي للدفاع المدني ومساجد في الخبر وبقيق

المناطق - فتحيه عبدالله

خصصت أمانة المنطقة الشرقية قطعة الأرض رقم خ22 الواقعة في المخطط المعتمد رقم 2/128 للدفاع المدني وبمساحة 9906.54م2 بحي الكوثر بمحافطة الخبر، حيث تم تبليغ بلدية محافظة الخبر بتوجيه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير من أجل إستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيلها بإسم عقارات الدولة.

كما وجه معالي أمين المنطقة الشرقية بتخصيص عدد من الأراضي من المخطط المعتمد رقم 12/17 بهجرة الراجحة التابعة لبلدية محافظة بقيق والتي سيتم تخصيصها لمسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 1280م2، ومسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 4182م2، ومسجد بمساحة 1899.42م2، ومسجد بمساحة 2080م2، ومسجد جامع بمساحة 6293م2، ومسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2580.50م2، ومسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2850م2، وأخيراً مسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2756.23م2.

وكذلك وجه معالي المهندس الجبير بتخصيص قطع الأراضي لإقامة مسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2400م2 ، ومسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2400م2 ومسجد جامع بمساحة 3600م2 ومسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2400م2 ومسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2400م2 ومسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2400م2 وأخيراً إقامة مصلى العيد بمساحة 24802م2 ، و مسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2756.23م2 و مسجد مع سكن إمام ومؤذن بمساحة 2400م2 و مسجد جامع بمساحة 4346.27م2 وذلك في المخطط المعتمد رقم 21/52بهجرة الواضحة التابعة لبلدية محافظة بقيق.